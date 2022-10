Lille, Chevalier para un rigore grazie a… Maignan! “Mi ha chiamato”

Il Lille ha vinto il derby per 1-0 grazie a Mike Maignan. No, non è un articolo scritto qualche anno fa, quando il francese vestiva la maglia dei 'Dogues'. Si tratta di un retroscena interessante raccontato da Lucas Chevalier, portiere del Lille, che ha parato un calcio di rigore in occasione del derby del Nord contro il Lens. Il classe 2001, ad un certo punto, riceve una telefonata del milanista, che gli conferisce una carica inaudita. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'DerbyDerbyDerby'.