Il Milan si congratula con Sinner: “Il primo Master 1000, bravissimo”

Il Milan si è complimentato sui social con Jannik Sinner per la vittoria contro Alex De Minaur, valevole per il primo master 1000

Il Milan ha tantissimi tifosi provenienti da ogni parte del mondo, uno di questi è sicuramente il noto tennista italiano Jannik Sinner. Il classe 2001 non ha mai nascosto il suo supporto verso i colori rossoneri, una passione che nutre sin da quando era bambino. Inoltre l'altoatesino è considerato uno dei migliori nel suo ambito ed è il numero 6 al mondo. Proprio ieri ha battuto Alex De Minaur in due set per aggiudicarsi il torneo di Toronto e ha arricchito ulteriormente la propria bacheca.