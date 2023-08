Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills (Video)

Il Milan in questo calciomercato si è mosso tantissimo. Tra le cessioni e gli arrivi, la nuova dirigenza rossonera ha cambiato volto alla squadra della scorsa stagione, specialmente a centrocampo, dove i titolari dello scorso anno non ci saranno. Tonali è stato venduto, Bennacer è in bacino di carenaggio, mentre Krunic potrebbe anche partire. Non solo in mediana, il Milan ha cambiato tantissimo anche in attacco. A destra sono arrivati Pulisic e Chukwueze, De Ketelaere sta andando via, mentre Brahim Diaz è tornato a casa Real. La questione punta, invece, resta ancora nebbiosa. Okafor potrebbe non bastare come vice-Giroud. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a parlare di Broja, fa l'ipotesi di un altro nome, ovvero Hugo Ekitike. Andiamo a scoprire il giocatore.