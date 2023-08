Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Chelsea non cederà Broja”

Per Nizaar Kinsella, corrispondente di 'ES' per i londinesi, infatti, il Chelsea non cederà Broja in questo calciomercato estivo né al Milan né, per esempio, al West Ham, altra squadra che aveva preso contatto con i 'Blues' per capire se il numero 19 fosse sul mercato o meno.

Il Chelsea avrebbe già respinto una prima offensiva del Milan per Broja: il club rossonero avrebbe voluto ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma, a quanto pare, non ci sarebbe stato nulla da fare. Mauricio Pochettino, nuovo manager dei 'Blues', vuole che Broja sia il sostituto di Nicolas Jackson, attaccante arrivato in estate dal Villarreal.

Si giocherà, pertanto, il posto nell'undici titolare con lui e niente trasferimento al Milan. Questo anche perché il Chelsea, per Kinsella, con lo stop alla trattativa con la Juventus per lo scambio tra Dušan Vlahović e Romelu Lukaku, ha deciso di non acquistare un altro attaccante centrale per la stagione appena iniziata. Milan, chi arriverà in attacco? Scoprilo qui >>>