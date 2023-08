Calciomercato Milan – Schira conferma: “Broja offerto ai rossoneri”

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato in entrata del Milan , ha ricordato come i rossoneri - alla ricerca di un centravanti vista la probabile partenza in prestito di Lorenzo Colombo - potrebbero tornare nuovamente su Armando Broja .

Calciomercato Milan: Broja offerto al Diavolo

Il centravanti anglo-albanese, classe 2001, reduce da una stagione maledetta (465' sul terreno di gioco, con un gol e un assist all'attivo, nel 2022-2023 per via della rottura del crociato nello scorso mese di dicembre), potrebbe giungere, dunque, in rossonero per rilanciarsi come vice di Olivier Giroud.