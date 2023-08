Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Fenerbahçe ancora su Krunic, ma …”

L'offensiva del Fenerbahçe per l'ex Empoli non sarebbe stata presa in considerazione dal Diavolo anche perché, a quanto pare, l'offerta presentata dai gialloblu per il cartellino di uno dei titolari del Diavolo sarebbe stata giudicata eccessivamente bassa. Ma l'eco sull'eventuale trasferimento di Krunic nella squadra dell'amico e connazionale Edin Džeko non si è ancora spenta.