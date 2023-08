Calciomercato Milan – Centrocampista, si riaccende una vecchia fiamma

Il prossimo venerdì 1° settembre si concluderà il calciomercato estivo e il Milan, che ha già concretizzato otto, importanti operazioni in entrata spera di poter essere ancora protagonista. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, dopo Ferragosto auspicano di poter portare a termine il piano prefissato. Ovvero, quello di cedere molti dei calciatori ritenuti in esubero per poi poter rifinire la rosa con degli innesti mirati. Ma andiamo con ordine.