Calciomercato Milan – Attaccante, un vice Giroud se parte Colombo

Un vice di Olivier Giroud al Milan nella fase finale del calciomercato estivo nel caso in cui partisse Lorenzo Colombo . Di questo scenario ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In casa rossonera, infatti, nel corso di quest'estate sono arrivati ben quattro attaccanti: nessuno di loro, però, fa il centravanti come mestiere.

Calciomercato Milan: se esce Colombo, arriva un altro centravanti

Compreso Noah Okafor, prelevato per 14 milioni di euro dal RB Salisburgo. Per la 'rosea', schierare lo svizzero al centro dell'attacco del Milan, per il tecnico rossonero Stefano Pioli, sarebbe più o meno come replicare l'esperimento fatto - nel recente passato - con Ante Rebić prima e Divock Origi poi. Il Diavolo, dunque, è in fase di riflessione.