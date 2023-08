Calciomercato Milan – Attaccante, piace molto Ekitike: la situazione

Calciomercato Milan: tentativo per il francese Ekitike? — La sua prima stagione sotto la Torre Eiffel, però, è stata tutt'altro che entusiasmante. Appena 1.395' in campo nell'arco di 32 partite tra campionato, coppa nazionale e Champions League, per una media di 43' per gara. Solo 14 partite da titolare tra Ligue 1 (12) e Coppa di Francia (2), mai titolare in Champions. Al suo attivo, ad ogni modo, 4 gol e 4 assist.

Segno che il talento c'è. Resta il fatto che Ekitike è considerato fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique al PSG. Poco importa se l'allenatore iberico lo ha mandato in campo negli ultimi 8' della partita pareggiata 0-0 al 'Parco dei Principi' contro il Lorient, valevole per la prima giornata del nuovo campionato.

Costa 20 milioni: da capire se è possibile prenderlo in prestito — Anche l'addio di Neymar Junior, vicino all'Al-Hilal, non sposterà nulla negli orizzonti di Ekitike, che resta sul mercato. Bisognerà capire, però, se la società parigina aprirà alla cessione in prestito del suo numero 44 al Milan. Diversamente, serviranno almeno 20 milioni di euro per portarlo via dalla Capitale francese.

Cifra, questa, che il club di Via Aldo Rossi non conta di investire senza prima incassare da altre eventuali cessioni. Il discorso tra Milan e PSG andrà aggiornato nelle ultime fasi del calciomercato estivo. Se più avanti Ekitike sarà ancora a Parigi per mancanza di acquirenti o di offerte desiderate, il Diavolo potrà fare un tentativo concreto. Nuovo centrocampista, Milan su una vecchia fiamma >>>