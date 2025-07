Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lookman, l’Inter c’è”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 17 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con il calciomercato dell'Inter e, in particolare, sulla trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano ha già l'accordo con il club di Viale della Liberazione: offerti 40 milioni alla 'Dea', che, però, ne vuole almeno 50.