Fiorentina, Pioli: “Cristiano Ronaldo ha questa ossessione” | VIDEO

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa per la sua presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, tenutasi ieri al 'Viola Park', ha parlato di Cristiano Ronaldo, da lui allenato in Arabia Saudita all'Al-Nassr, del rapporto con il fuoriclasse portoghese e della sua ossessione durante la settimana. Ecco il video con le dichiarazioni di Pioli