Prima pagina Tuttosport: “Bayern e Manchester City tentano Donnarumma”

Nico González potrebbe andare all'Atalanta nel caso in cui Ademola Lookman firmasse per l'Inter (il nigeriano ha già espresso parere più che favore alla cessione ai meneghini), mentre si è scelta la 'linea morbida' con Dušan Vlahović. Non andrà fuori rosa, bensì si allenerà con Igor Tudor in attesa di una soluzione.