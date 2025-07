Barcellona, Yamal numero 10: il fratellino gli consegna la maglia | VIDEO

Lamine Yamal, giovanissima stella del Barcellona, cambia numero di maglia: non più il 19, ma il 10 di Ronaldinho e Lionel Messi. Il video

Ora è ufficiale: a 18 anni appena compiuti, Lamine Yamal è il nuovo numero 10 del Barcellona. Una maglia leggendaria, indossata in passato da fenomeni come Ronaldinho e Lionel Messi e che ora sarà sulle spalle della giovane stella spagnola. Il fenomeno di Rocafonda ha annunciato il cambio di numero con un video postato sui suoi profili social, in cui compaiono anche il fratellino e i suoi genitori