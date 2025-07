Pellegatti: 'Il Milan aspetta per Jashari ma così la situazione è ferma'

Il Milan punta molto sulla volontà del calciatore, ormai dichiarata. Per accettare la corte del Milan, il centrocampista svizzero ha rifiutato le offerte di alcuni club di Premier League , probabilmente in grado di offrirgli un ingaggio più oneroso e sicuramente disposte ad esaudire la richiesta del Bruges, pari a 40 milioni .

Tutto ciò non sta cambiando le carte in tavola. I rapporti tra le due società sono tesi e non si può avere un'idea di come e quando la situazione si risolverà, se si risolverà. A proposito, Carlo Pellegatti ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio: "Al Milan dicono che hanno offerto più di 30+5. Adesso la situazione è di stallo, o il Milan sale con l'offerta o il Bruges scende. Per ora dicono che aspettano, non vogliono irritare nessuno, ma stando così le cose la situazione è ferma".