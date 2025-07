Milan, senti Pellegatti: “Se l’opportunità Vlahovic non arriva, cosa fai?”

I centravanti in rosa, per ora, sono due: Santiago Gimenez e Lorenzo Colombo. Quest'ultimo è destinato a lasciare Milano, alcune squadre italiane sono interessate a lui. Se così fosse, in rosa resterebbe solo il messicano. Su stessa ammissione del nuovo DS rossonero, si sta cercando qualcuno da mettere in competizione con Gimenez, non una semplice sua riserva. Insomma, qualcuno che possa dare una mano alla squadra e anche al Bebote, alzando l'asticella.