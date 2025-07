Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lookman-Inter e Sancho-Juventus

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 17 luglio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con il calciomercato dell'Inter e, in particolare, sulla trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano ha già l'accordo con il club di Viale della Liberazione: offerti 40 milioni alla 'Dea', che, però, ne vuole almeno 50.

In uscita, la cessione al Parma dell'attaccante Sebastiano Esposito potrebbe sbloccare l'arrivo in nerazzurro di Giovanni Leoni. L'Inter, con tutta probabilità, sarà di nuovo la principale antagonista del Napoli, Campione d'Italia in carica, che si sta rinforzando in maniera adeguata ed è sicuramente da bis Scudetto.

Doppia trattativa tra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho e Marcus Rashford. Il primo, intanto, è molto vicino. In alto, sotto la testata, l'impresa dell'Italia agli Europei di calcio femminile: battendo per 2-1 la Norvegia, le Azzurre sono in semifinale.