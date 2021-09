Milan, Plizzari rassicura: “Ora un po’ di riposo. Tornerò più forte che mai!”

Alessandro Plizzari è intervenuto su Instagram dopo l'intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale

Come se non bastasse un'infermeria già troppo affollata, il Milan dovrà rinunciare anche ad Alessandro Plizzari. Il terzo portiere rossonero si è sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. Il classe 2000, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni fisiche e sulla buona riuscita dell'intervento. Questo il suo messaggio: "Operazione riuscita. Ora un po' di riposo per tornare più in forma che mai!"