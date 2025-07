"Boniface ha fatto molto bene la scorsa stagione e sarà un giocatore influente per il Bayer Leverkusen anche questa stagione. Se questo trasferimento al Milan si concretizzerà, rappresenterà un upgrade per lui e fungerà da trampolino di lancio per passare alla Premier League. Arabia Saudita cosa? So che i soldi giocano un ruolo importante nella vita, ma è ancora troppo giovane per una mossa del genere- Farà un sacco di soldi in Europa. L'Arabia Saudita non scappa. Sarà ancora lì tre o quattro anni dopo".