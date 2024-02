Il Milan, in collaborazione con lo sponsor Boem, ha pubblicato un simpatico quiz che coinvolge Calabra, Theo Hernandez, Tomori e Kalulu

Simpatica iniziativa pubblicata sui canali social del Milan in collaborazione con lo sponsor Boem rappresentato da Federico Lucia, in arte Fedez, e Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, cantante partecipante all'edizione del Festival di Sanremo dello scorso anno.