Il Milan Primavera di Ignazio Abate si impone sui pari categoria del Braga nella gara valida per gli ottavi di finale di Youth League . Non bastano il gol nel primo tempo di Diego Sia che si fa perdonare l'errore iniziale dal dischetto e una prodezza di Kevin Zeroli , gli ospiti pareggiano per ben due volte e costringono i rossoneri ai calci di rigore, dove un Raveyre strepitoso regala il passaggio ai quarti di finale parando due rigori.

Comincia lo spettacolo! Al via Milan-Braga , gara valida per gli ottavi di finale di Youth League .

Prima ammonizione anche per il Braga: cartellino giallo per Nuno Matos.

Simic abbandona la posizioni e si lancia in solitaria. Entra in area e offre a Zeroli, il capitano ha un controllo difficoltoso e gli avversari lo anticipano.

Braga pericoloso: Furtado va via a Jimenez, entra in area e scocca il tiro da posizione defilata. Il tentativo si infrange sulla traversa e grazia il Diavolo.

GOL DEL MILAN - Bartesaghi si invola sulla sinistra liberato da un tacco di Sia. Il terzino mancino crossa, Zeroli non ci pensa due volte e gira col tacco verso la porta riportando in vantaggio i rossoneri.

Grande occasione per il Braga: Raveyre è miracoloso e salva coraggiosamente in uscita il risultato.

