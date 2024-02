Youth League – Milan-Braga 3-2 d.c.r.: i rossoneri volano ai quarti di finale

Il Milan Primavera di Ignazio Abate si impone sui pari categoria del Braga nella gara valida per gli ottavi di finale di Youth League . Non bastano il gol nel primo tempo di Diego Sia che si fa perdonare l'errore iniziale dal dischetto e una prodezza di Kevin Zeroli , gli ospiti pareggiano per ben due volte e costringono i rossoneri ai calci di rigore, dove un Raveyre strepitoso regala il passaggio ai quarti di finale parando due rigori.

Milan-Braga 3-2 d.c.r.: il commento del match di Youth League

L'inizio di gara è scoppiettante, alle prime offensive rossonere risponde con una doppia occasione il Braga, prima con Vasconcelos, poi con Jonatas Noro, ma in entrambe le occasioni l'estremo difensore del Diavolo Raveyre si supera e respinge i tentativi. Poco più tardi un pasticcio difensivo portoghese rischia di regalare al Milan l'occasione per sbloccare il match: Sia recupera il pallone ed entra in area, atterrato. Per il direttore di gara nessun dubbio, calcio di rigore. Si incarica della battuta lo stesso numero 11, ma Joao Carvalho lo ipnotizza e para ottimamente il penalty.