Youth League – Pagelle Milan-Braga 3-2 d.c.r.: Raveyre eroico

Magni: grande prova da parte del laterale quest'oggi schierato sulla destra, non ha paura di spingersi in avanti e fronteggia con convinzione gli attacchi diretti. Voto 6,5.

Simic: prova da puro comandante della difesa, si fa sentire con interventi duri, ma puliti. Quando si sgancia dalla linea difensiva risulta anche pericoloso in avanti. Voto 7.

Nsiala: a tratti monumentale, chiude e fa ripartire i compagni con qualità. La sua è una gara perfetta. Voto 7.

Jimenez: è il valore aggiunto all'accaso rossonero, le sue accelerazioni mettono sempre in difficoltà la retroguardia in maglia verde. È uno dei più propositivi della prima frazione di gara. Voto 6,5. Dal 68' Bartesaghi: entra di diritto negli uomini chiave della sfida, è suo l'assist del secondo momentaneo vantaggio rossonero. Dagli 11 metri è glaciale e non sbaglia. Voto 7.

Stalmach: tocca buoni palloni nel frammento di partita disputato, la sua gara sfortunatamente dura poco, dato che è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Voto 6. Dal 35' Malaspina: subentra con personalità a freddo, sente la delicatezza della sfida, ma non si scompone e si mette subito al servizio della squadra facendo sentire la sua presenza in mezzo al campo. Fallisce l'unico rigore della serie finale, ma non macchia la sua prova. Voto 6,5.

Eletu: solito tempismo perfetto in mezzo al campo, aggiunge traiettorie invitanti per le torri in ogni calcio piazzato a disposizione della squadra. Voto 6. Dal 68' Sala: entra intelligentemente nella sfida aiutando la squadra nel momento più concitato della gara. Voto 6.

Zeroli: la sua magia rimarrà impressa nella storia di questa partita e per poco non regalava anticipatamente il pass per i quarti. Entra nuovamente di diritto nella cronaca di questa partita siglando il rigore decisivo, con personalità e coraggio, come solo un capitano può fare. Voto 7,5.

Scotti: una spina nel fianco per la difesa avversaria, l'assist per il vantaggio iniziale è una sinfonia per gli occhi, il gioco di gambe che lo precede è da prestigiatori. Va vicino al raddoppio a inizio secondo tempo. Voto 7. Dal 68' Parmiggiani: entra come meglio non può recuperando il possesso che regala l'azione del secondo vantaggio firmato Zeroli. Voto 6,5.

Camarda: lotta come sempre su ogni pallone disponibile, per poco non entra nella rete del possibile raddoppio, solo il palo a negare il gol a Scotti. Dopo una dispendiosa seconda frazione di gioco lascia spazio al compagno di reparto. Voto 6,5. Dall'88' Simmelhack: si vede poco. Voto sv.

Sia: fallisce il penalty a inizio match, non abbassa la testa e sigla il gol del momentaneo vantaggio iniziale. Si ripresenta con personalità dal dischetto nella serie finale e non sbaglia. Prova di grande solidità fisica e mentale. Voto 7. LEGGI ANCHE: Youth League - Milan-Braga 3-2 d.c.r.: i rossoneri volano ai quarti di finale>>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.