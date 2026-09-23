Il futuro del Milan si continua a costruire giorno per giorno, blindando i talenti cresciuti nel proprio vivaio. Nella giornata di ieri, il club di Via Aldo Rossi ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per ben due giovani di prospettiva. Emanuele Borsani e Matteo Pagliei. Entrambi, infatti, faranno parte del progetto del Milan Futuro, un vero e proprio trampolino di lancio per la crescita e lo sviluppo dei prospetti più interessanti presenti in casa.

Milan, le parole di Borsani

«Dopo 9 anni insieme, sono onorato di firmare il mio primo contratto da professionista e continuare il percorso con questo club. Sempre forza Milan».

Perla firma arriva dopo un percorso a dir poco straordinario: il giovane calciatore mancino, capace di giocare sia come terzino sinistro che in posizioni più avanzate sulla fascia, è cresciuto nel settore giovanile del diavolo e, per celebrare il bellissimo traguardo, il giovane ha voluto pubblicare un emozionante post sui social media:

Un vero e proprio attestato di stima: in questo avvio di stagione infatti, il giovane ha già collezionato ben 3 presenze da titolare su 4 partite giocate in Serie D con la maglia del Milan Futuro, aggiungendo al suo bottino anche una rete nella vittoria contro il Caldiero Terme, finita poi per 4-3.