Il Milan blinda due nuovi talenti: c'è l'annuncio ufficiale del club

Il Milan continua a seguire e a blindare talenti importanti del proprio settore giovanile. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che Emanuele Borsani ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

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Chi è Emanuele Borsani: ruolo, caratteristiche e i numeri in Serie D

È un calciatore mancino di grande duttilità , impiegato sia come terzino sinistro sia in posizioni più avanzate sulla fascia;

, impiegato sia come terzino sinistro sia in posizioni più avanzate sulla fascia; sa spingere in fase offensiva e sa aiutare bene il reparto difensivo quando serve;

ha giocato 3 delle 4 partite stagionali in Serie D partendo sempre da titolare;

partendo sempre da titolare; ha già segnato un gol nella spettacolare vittoria dei rossoneri per 4-3 contro il Caldiero.

Non solo Borsani: ufficiale anche la firma di Matteo Pagliei

Emanuele Borsani è un classe 2008 che può giocare sia in difesa sia a centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, fa parte del progetto del Milan Futuro. Le sue caratteristiche principali:Non solo Borsani, il Milan ha comunicato un'altra firma importante: "AC Milan comunica che. Il difensore, classe 2007, farà parte del Progetto Milan Futuro , un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Anche Pagliei sta giocando con continuità con il Milan Futuro in Serie D. Due conferme importanti che simboleggiano l'importanza e l'obiettivo del progetto: l'Under 23 rossonera è fondamentale per fare crescere i talenti e renderli il più pronti possibile per il salto in prima squadra, come accaduto con Davide Bartesaghi.