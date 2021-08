Milan, Bennacer posta sui social e Adli lo incorona: “Maestro”

Yacine Adli, obiettivo di calciomercato del Milan, ha commentato il post pubblicato da Ismaël Bennacer per la vittoria contro il Cagliari

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , ha pubblicato, sul suo account ufficiale di 'Instagram', un post per commentare il netto successo, 4-1 , del Diavolo sul Cagliari nel match di ieri sera a 'San Siro'.

" Che bella atmosfera. Tifosi, è un piacere vedervi ", ha scritto Bennacer come didascalia ad alcuni scatti che ritraggono lui ed i sostenitori rossoneri durante Milan-Cagliari.

Ad 'incoronare', poi, le qualità di Bennacer ci ha pensato Yacine Adli . Il classe 2000 , centrocampista del Bordeaux ed obiettivo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi, ha commentato sotto il post del franco-algerino con un termine eloquente: " Maestro ".

Vedremo, dunque, se in questi ultimi due giorni del mercato estivo il Milan riuscirà ad accontentare Adli, finito in panchina nelle ultime gare con i 'Girondins', portandolo a Milanello per farlo giocare al fianco del suo idolo. Milan, tutto su Faivre: le ultime sull'arrivo del francese >>>