Milan-Cagliari 4-1: il tabellino della partita | Serie A News

Il tabellino di Milan-Cagliari, partita della 2^ giornata della Serie A 2021-2022. I numeri di tutto quanto accaduto nel match di 'San Siro'

Spettacolare esordio casalingo del Milan di Stefano Pioli in questo campionato di Serie A 2021-2022. Quattro gol al Cagliari, siglati da Sandro Tonali, Rafael Leão e Olivier Giroud (doppietta, il secondo su calcio di rigore). Non serve a nulla, per gli ospiti, il gol di testa di Alessandro Deiola per il momentaneo gol del pareggio. Partita dominata dai rossoneri, risultato mai in discussione. Vediamo, quindi, il tabellino di Milan-Cagliari 4-1 a 'San Siro'.