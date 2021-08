Calciomercato Milan – Faivre rompe con il Brest: oggi giorno decisivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romain Faivre vede solo rossonero. Il Diavolo conta di ottenere il sì dei francesi per chiudere

Il Milan potrebbe piazzare un ultimo colpo, in questo calciomercato estivo, prelevando Romain Faivre dal Brest. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Sarebbe proprio lui, il francese di origini algerine, classe 1998, il tanto atteso innesto sulla trequarti per il tecnico Stefano Pioli: è il giocatore che il club rossonero sta trattando, con convinzione, negli ultimi giorni. Ma per il quale, ad oggi, c'è ancora distanza tra le parti.

Faivre vuole approdare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore, 6 gol e 5 assist nell'ultima edizione della Ligue 1, ha rotto con il Brest, rifiutandosi di partire con la squadra per la trasferta di Strasburgo nonostante fosse stato convocato. Il direttore sportivo del club bretone, Grégory Lorenzi, ha annunciato sanzioni per il calciatore, che ha adottato un atteggiamento tutt'altro che professionale verso il suo attuale datore di lavoro.

Al contempo, però, ha ammesso l'esistenza di una trattativa per la cessione di Faivre al Milan, malgrado l'iniziale offerta rossonera non sia stata accettata dalla società francese. Il Brest, per vendere Faivre, vuole 15 milioni di euro ed una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Milan, che in prima istanza aveva offerto 10 milioni di euro, nelle ultime ore sembra aver modificato la propria proposta. Che, attualmente, sarebbe di 12 milioni di euro più 3 di bonus.

Distanza ridotta, quindi, che induce al cauto ottimismo per l'arrivo del calciatore transalpino alla corte di Pioli. Oggi sarà una giornata chiave per il suo approdo in rossonero, quella del classico 'dentro o fuori'. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 29 agosto >>>