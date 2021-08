Calciomercato Milan, top news: le ultime su Faivre, Corona e Ounas

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 29 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Visite ok per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese firmerà domani il contratto con il Milan. Riguardo il capitolo trequartista, il direttore sportivo del Brest ha parlato del futuro di Romain Faivre, mentre si allontana sempre di più la pista che porta a Jesus Corona. Intanto spunta un nuovo nome per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Si tratta di Adam Ounas, calciatore del Napoli. Potrete trovare questo e tanto altro scorrendo le prossime schede oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.