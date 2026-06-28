A distanza di ventiquattro anni dal discusso ottavo di finale dei Mondiali 2002 tra Italia e Corea del Sud, Paolo Maldini ha incontrato nuovamente Lee Chun-Soo. Il faccia a faccia è avvenuto a Seul durante un evento ufficiale organizzato da EA SPORTS FC. Nel corso del match del 2002, l'allora capitano della Nazionale guidata da Giovanni Trapattoni subì un violento calcio in testa da parte dell'ex calciatore coreano. Un colpo proibito che l'arbitro ecuadoriano Byron Moreno scelse di non sanzionare, nonostante si trovasse in perfetta traiettoria visiva rispetto alla dinamica dell'azione.

Il video dell'incontro tra Maldini e Lee Chun-Soo

Caricamento post Instagram...

La reazione di Maldini e il regalo del coreano

Iltra i due è diventato immediatamente virali sui social. Lo storico capitano delnon ha riconosciuto subito, realizzando chi fosse soltanto quando l’intervista era già iniziata. A quel punto,ha esortato l'interprete a chiedere all'ex rivale se quel colpo fosse stato intenzionale. Il sudcoreano ha confermato la volontarietà del gesto, scatenando le risate dello studio.La confessione ha divertito, che ha deciso di perdonare. Al termine dell’incontro, il coreano ha consegnato all'ex capitano del Milan un: un poster personalizzato contenente quattro disegni che ritraggono lo storico numero tre con la divisa del Milan e con quella della Nazionale.