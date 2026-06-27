Gerry Cardinale, patron del Milan, ha finalmente concluso l'iter legato alla creazione della nuova dirigenza rossonera. Il Milan non avrà un nuovo capo assoluto per l'area tecnica. La proprietà ha preferito mantenere una struttura interna, affidando le principali mansioni a figure già presenti nell'ambiente rossonero.

Ruben Amorim, nuovo allenatore del Diavolo, sarà il riferimento tecnico. Nel nuovo ruolo assoluto da allenatore-manager, il portoghese avrò il compito di individuare le necessità della squadra, per poi intervenire stabilendo quali siano le priorità.

Maldini in Nazionale?

A quel punto entreranno in scena gli scouting, incaricati di trovare i nomi più in linea con quanto riferito dall'allenatore portoghese. Nel frattempo, sistemata la questione legata alla dirigenza rossonera, in Italia tiene banco anche un'altra situazione:, bandiera del Milan, diventerà il nuovo direttore tecnico della

A parlare di questa ipotetica possibilità è stato il giornalista Gianni Bezzi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista si è detto favorevole ad un suo inserimento in Nazionale, soprattutto dopo la disfatta legata alla mancata qualificazione ai Mondiali:

"Io sono stato sempre favorevole, dopo il fallimento, di poter vedere al centro del progetto Maldini. Oltre che essere stato un grande professionista, è un uomo che ha portato valori importanti dove è stato"