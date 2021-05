Juventus-Milan 0-3: Tomori manda baci, Salvini confessa il suo affetto

Juventus-Milan 0-3 ieri allo 'Stadium'. Fikayo Tomori esulta sui social. E Matteo Salvini, tifoso rossonero, si lascia andare con i commenti

Juventus-Milan , big match dell'Allianz Stadium, è terminato 0-3 per il Diavolo. Prodezze di Brahim Díaz , Ante Rebić e Fikayo Tomori per il primo, storico successo del Milan nel nuovo stadio bianconero.

Una vittoria che ha fatto esultare, sui social , anche Matteo Salvini , leader della Lega , notoriamente tifoso milanista. Salvini, sui suoi canali ufficiali, ha pubblicato la foto dell'esultanza di Tomori per il terzo ed ultimo gol del Diavolo, confessando tutto il proprio affetto per il centrale canadese naturalizzato inglese.

"Ti voglio bene anche io", ha scritto un divertito Salvini come didascalia all'immagine in cui Tomori manda baci a tutti i sostenitori del Milan, al settimo cielo per la roboante vittoria in casa dei rivali storici. Un successo che potrebbe essere decisivo per la qualificazione in Champions League dei rossoneri. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo >>>