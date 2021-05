Juventus-Milan 0-3: gol e highlights (35^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Juventus-Milan 0-3: il Diavolo sbanca l'Allianz Stadium con le prodezze di Brahim Díaz, Ante Rebić e Fikayo Tomori

Il Milan di Stefano Pioli sbanca, finalmente, l'Allianz Stadium e lo fa nel modo migliore. Ieri sera, a Torino, la sfida Juventus-Milan, da tutti etichettata come uno spareggio per un posto in Champions League, è finita 0-3. Dominio totale dei rossoneri, che sbloccano la gara nel finale del primo tempo con una prodezza di Brahim Díaz.