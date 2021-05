Calciomercato Milan – Tutti su Vlahovic: chi lo vuole e quanto costa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sarà Dusan Vlahovic il bomber del futuro rossonero? Al club di Via Aldo Rossi piace tantissimo

Daniele Triolo

Il Milan, nel corso della sessione estiva di calciomercato, acquisterà un nuovo attaccante. Dusan Vlahovic, come noto, è il nome in cima alla lista del club di Via Aldo Rossi, specialmente nel caso in cui la squadra di Stefano Pioli dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Vlahovic che, dopo gli 8 gol in 34 gare tra Serie A e Coppa Italia della scorsa stagione, è esploso definitivamente in quest'annata seppur non brillante per i colori della Fiorentina. Il bomber serbo, infatti, ha messo a segno 21 gol in 37 gare tra campionato e coppa nazionale: viaggia alle medie realizzative di Romelu Lukaku.

La Fiorentina gongola e valuta il suo gioiello una cifra astronomica. Rocco Commisso, Presidente del club gigliato, non intende privarsene per meno di 60 milioni di euro. Anche se, in realtà, il patron italo-americano sta cercando di convincere Vlahovic a rinnovare il suo contratto con i viola. Quello attuale, scadenza 30 giugno 2023, è da 400mila euro di ingaggio annuo: l'idea di Commisso è prolungarglielo fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione.

Vlahovic, per ora, nicchia. Sa che nel prossimo calciomercato potrebbe cambiare maglia. Dove può andare? Il Milan ci lavora dalla scorsa estate. La Roma invita a Trigoria il suo procuratore, Darko Ristić, almeno una volta al mese. Una temibile concorrente potrebbe essere il Borussia Dortmund. Nel caso in cui, infatti, Erling Braut Haaland cambiasse maglia in estate, il prescelto dei gialloneri sarebbe proprio l'ex Partizan.

In questo 2021, Vlahovic ha segnato 17 gol: meglio di lui hanno fatto solo Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e Lionel Messi (Barcellona). È inoltre, con lo stesso Haaland, il miglior bomber europeo classe 2000. Trattenerlo a Firenze non sarà facile, ma Commisso ci proverà, consapevole di come la sua richiesta economica possa spaventare le pretendenti. In caso di qualificazione Champions, però, il Milan proverà il colpo di calciomercato con Vlahovic. Intanto, per la trequarti, i rossoneri puntano ad un top player di livello assoluto >>>