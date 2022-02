Inter-Milan, il tifoso invasore: “I giocatori rossoneri mi hanno salvato”

Durante il derby Inter-Milan un paio di tifosi hanno invaso il terreno di gioco di 'San Siro'. Uno di loro è stato malmenato dagli steward

Violenza, quindi, gratuita e senza giustificazione . Il tifoso in questione ha voluto ringraziare i calciatori del Milan (capitan Alessio Romagnoli e Theo Hernández , n.d.r.) per aver fermato l'aggressione nei suoi confronti.

Sotto ad un post 'TikTok' ha infatti scritto, in riferimento al loro intervento, "mi hanno salvato".