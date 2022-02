Calciomercato Milan – Maldini, che idea per sostituire a giugno Kessié

Il Milan si gode il successo nel derby di Milano, arrivato dopo aver fatto poco o nulla nel calciomercato di gennaio. Segno che, evidentemente, l'organico rossonero non era poi così scadente come in molti pensavano. Logicamente, in vista della prossima stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già pensando ai correttivi da apportare alla rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Uno di questi riguarda la mediana.