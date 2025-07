Il ritorno del figliol prodigo: Paloschi rivede il Chievo, la rinascita è servita

Da compagno di squadra in campo, l’iconico capitano è ora il presidente della società, protagonista della sua rinascita. La sinergia tra i due, un tempo complici in area di rigore, si riproporrà ora nella gestione e nella spinta verso il successo. È una storia di calcio romantica, dove la leadership si fonde con la nostalgia e l'ambizione.

Il ritorno di Paloschi non è solo emozione, ma un segnale forte delle ambizioni del Chievo Verona per la prossima stagione. L’attaccante classe '90 arriva reduce da un’ottima annata con il Pro Palazzolo , dove ha messo a segno 12 reti in 17 gare .

Al suo fianco, troverà un altro totem della categoria come Rocco Costantino. Anche lui classe '90, Costantino vanta ben 63 reti in 172 gare di Serie D. La coppia Paloschi-Costantino si preannuncia come un tandem di categoria superiore, pronto a dominare il campionato. Il ChievoVerona non si nasconde più: l’obiettivo è chiaro, puntare dritto alla promozione in Serie C e riportare il club nel calcio professionistico.