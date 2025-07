Milan, al via la vendita dei pacchetti Club 1899: esperienza premium per la Serie A

A partire dalle ore 15.00 di martedì 8 luglio, AC Milan apre ufficialmente la vendita dei pacchetti Club 1899 per tutte le partite casalinghe della Serie A 2025/26. L'acquisto di un biglietto Club 1899 comprende, oltre al posto a sedere in diversi settori del Primo Anello Rosso o Arancio, anche un'esperienza esclusiva di ospitalità Premium. A seconda del pacchetto scelto, il servizio di ristorazione potrà essere offerto all'interno dello stadio oppure in location iconiche ed esclusive situate all'esterno, prima o dopo la partita.