Milan, Giroud cancella la maledizione del numero 9 nel derby: il dato

Doppietta di Olivier Giroud nel derby Inter-Milan 1-2. Il francese ha spazzato via un'inquietante statistica nelle stracittadine meneghine

Olivier Giroud , 35enne attaccante del Milan , è stato protagonista assoluto del derby di Milano di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Doppietta per il numero 9 del Diavolo, al 75' e al 78' , per ribaltare una stracittadina che sembrava ormai persa.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto notare come, con questi due gol a Samir Handanovic , Giroud sia diventato il primo numero 9 del Milan a segnare in un derby addirittura dai tempi di Filippo Inzaghi .

Curiosità: Comandini ha lasciato il calcio prima dei 30 anni per dedicarsi alla musica. Giroud, ha ricordato poi la 'rosea', è stato anche il primo calciatore francese ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A contro l' Inter .

Che momento, dunque, per il nativo di Chambéry: Giroud ha segnato i 7 gol in campionato con il Diavolo in appena 8 presenze da titolare!