Infortunio Paqueta, il brasiliano rassicura tutti su Instagram: le sue condizioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lucas Paqueta, centrocampista del Milan, non ha preso parte alla partita contro il Parma per un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Lo stesso giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti circa le sue condizioni fisiche, scrivendo questo breve messaggio in una story:

“Ringrazio tutti per i messaggi, nell’esame non c’era nulla di grave, solo un’infiammazione! Continuo la riabilitazione per essere pronto per la prossima partita”.

