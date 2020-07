Verso Milan-Bologna, il report dell’allenamento odierno: presente Massara

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Continua senza pause la preparazione dei rossoneri, anche questa mattina a Milanello per il primo allenamento dopo la vittoria casalinga (3-1) ottenuta ai danni del Parma. Presente, ad assistere alla sessione odierna, anche Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra pronta alle 10.30, con gli undici titolari di San Siro in palestra per il consueto lavoro defaticante e gli altri componenti della rosa sul campo rialzato, alle spalle degli spogliatoi. Per loro, all’inizio, fase tecnica con alcune esercitazioni sui cross e i tiri in porta, poi spazio al possesso palla e infine a una serie di partitelle su campo ridotto.

VENERDÌ 17 LUGLIO

Per venerdì, a Milanello, è previsto un solo allenamento pomeridiano a partire dalle 18.00.

