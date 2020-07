ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lucas Paquetà non rientra nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di oggi contro il Parma. Come ha appreso la nostra redazione, il brasiliano ha rimediato un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

QUESTA MATTINA E’ ARRIVATA UN’UFFICIALITA’ IMPORTANTE IN CASA ROSSONERA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓