Ex Milan, Fabio Borini dice addio al calcio giocato: ecco il suo bel messaggio

Ex Milan, Brocchi: "Ronaldo il più forte che ho incontrato. Il più ossessionato era Inzaghi"

Fabio Borini ha trascorso una buona fetta di carriera con la maglia del Milan: l'attaccante ha giocato in rossonero dalla stagione 2017/2018 fino al gennaio 2020 segnando 8 gol e servendo 6 assist in 75 presenze ufficiali con il Diavolo. Il classe 1991 ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'ultima esperienza al Salford in Inghilterra. Ecco il suo lungo post di ringraziamento su Instagram:

Il messaggio d'addio su Instagram

"È iniziato tutto da un volo. Quando avevo 16 anni. Un volo passato interamente con le lacrime agli occhi per iniziare il viaggio della mia carriera senza una vera destinazione al di fuori dei miei sogni da realizzare. Da quel giorno ho iniziato a costruire me stesso non sapendo cosa ne sarebbe stato di quel bambino dalla mentalità forte. Ho iniziato a costruire i miei sogni nella testa e ho finito per trasformarli nella mia realtà. La stessa realtà che oggi cambierà per sempre. La realtà che ha scolpito il mio passato, presente e futuro. Oggi come quel giorno seduto sull'aereo per Londra sento le stesse emozioni per quello che sarà di me. Paura. Felicità. Coraggio. Incertezza. Sogni. Successo. Passione. Sacrifici. Mi sento di ringraziare quel bambino che non ha mai smesso di crederci. Quel uomo che adesso continuerà a credere alla prossima opportunità, senza il pallone tra i piedi, sempre".

Il contesto in rossonero e l'eredità sul campo

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Borini ha giocato nel Milan in un momento non proprio felice per il club rossonero a livello di risultati: quel Diavolo stava ancora cercando la sua strada che l'avrebbe poi riportato alloconin dirigenza ein panchina.

Quello che si ricorda di Borini è senz'altro:

La sua voglia e la sua determinazione in campo : difficilmente si poteva dire al termine della partita che non avesse dato davvero tutto sul rettangolo di gioco.

e la sua : difficilmente si poteva dire al termine della partita che non avesse dato davvero tutto sul rettangolo di gioco. Giocava a calcio con il coltello tra i denti (proprio come la sua celebre esultanza) pronto a sfruttare ogni minima occasione a sua disposizione.

Anche la redazione di PianetaMilan fa i complimenti a Fabio Borini per la sua carriera.