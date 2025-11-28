L'ex calciatore del Milan Fabio Borini, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, è stato intervistato da Gianluca Di Marzio: le parole sull'avventura in rossonero e sul momento to più tosto vissuto durante la sua carriera calcistica

Alessia Scataglini 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 19:31)

L'ex calciatore del Milan Fabio Borini, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, è stato intervistato dai microfoni di Gianluca Di Marzio. L'ex attaccante del Milan, ora al Salford City, ha voluto spendere alcune parole sulla sua carriera avuta in rossonero, parlando anche dei tifosi. Spazio però anche ai momenti negativi: Borini ha voluto spiegare quale sia stato il momento più duro di tutta la carriera, risalente al periodo da svincolato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: