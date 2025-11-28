Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Borini: “Al Milan è andata come mi aspettavo. Ho fatto di tutto per indossare la maglia”

INTERVISTE

Borini: “Al Milan è andata come mi aspettavo. Ho fatto di tutto per indossare la maglia”

Borini: “Al Milan è andata come mi aspettavo. Ho fatto di tutto per indossare la maglia” - immagine 1
L'ex calciatore del Milan Fabio Borini, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, è stato intervistato da Gianluca Di Marzio: le parole sull'avventura in rossonero e sul momento to più tosto vissuto durante la sua carriera calcistica
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex calciatore del Milan Fabio Borini, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, è stato intervistato dai microfoni di Gianluca Di Marzio. L'ex attaccante del Milan, ora al Salford City, ha voluto spendere alcune parole sulla sua carriera avuta in rossonero, parlando anche dei tifosi. Spazio però anche ai momenti negativi: Borini ha voluto spiegare quale sia stato il momento più duro di tutta la carriera, risalente al periodo da svincolato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Borini

—  

Sulla sua esperienza in rossonero:“Al Milan è andata come mi aspettavo, non dovevo brillare e ho fatto di tutto pur di indossare quella maglia, e questo è stato riconosciuto dai tifosi”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda

Sul momento più difficile in carriera: “Il più complicato sicuramente è stato quello post Verona, durante il periodo del Covid, perché in pochi mesi mi sono ritrovato dal giocare nel Milan a essere svincolato e non si sapeva quale sarebbe stato il destino delle società visto il momento di crisi. Non sapevo dove sbattere la testa. E poi anche l’ultimo anno, ovviamente, è stato molto tribolato”.

 

Leggi anche
Galliani: “L’idea di Allegri al Milan nel 2010 nacque da me. Scudetto? Voglio...
Albertini: “Organici di Chivu e Conte superiori al Milan ma Allegri ha questo vantaggio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA