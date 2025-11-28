Demetrio Albertini , ex giocatore del Milan degli anni '90 (con cui rimase per ben 17 anni tra giovanili e prima squadra), ha rilasciato una luna intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera'. L'ex metronomo ha voluto spendere alcune parole sui rossoneri in ottica scudetto, rivelando anche quale sia il vantaggio di Massimiliano Allegri rispetto alle altre formazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla prudenza di Allegri per lo scudetto: «Comprendo la prudenza dei tecnici quando non intendono assumersi la responsabilità di primeggiare. Ma una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto. È vero che gli organici di Conte e Chivu sono superiori ma Allegri ha il vantaggio di gestire le risorse per una sola partita la settimana. È bastato mettere due persone che sanno di calcio nelle caselle di competenza, mi riferisco oltre che a Max, a Igli Tare, nel ruolo di raccordo fra spogliatoio e società».