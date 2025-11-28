Milan, Gabbia: 'Lo scudetto con Pioli non potrà mai essere rimpiazzato'

Pianeta Milan
Milan, Gabbia ricorda: “Scudetto con Pioli è stato speciale. Nello spogliatoio c’è una bella alchimia”

Gabbia, pilastro della difesa di Allegri, sogna di rivivere le emozioni dello scudetto 2022. Nell'intervista a 'Rivista Undici' parla del legame con Pioli, del senso di famiglia nello spogliatoio e della forza del gruppo, decisiva per puntare in alto
Uno dei protagonisti di questo inizio di campionato del Milan è Matteo Gabbia, difensore diventato una vera colonna portante dell'architettura studiata da Massimiliano Allegri per il suo Diavolo. Dopo questi primi mesi positivi, Gabbia sogna di rivivere le emozioni vissute nella stagione 2021/22, quella dell'ultimo scudetto con Pioli: "Io anche in quello Scudetto lì mi sono sentito parte della squadra, l'ho vissuto molto bene. Ho avuto la fortuna di giocare quell'anno e di imparare tanto dai miei compagni" ha dichiarato il difensore rossonero in un'intervista concessa a 'Rivista Undici'.

Il difensore classe 1999 ha poi aggiunto: "Di conseguenza, se dovesse arrivare un altro Scudetto con il Milan in futuro sarò ancora una volta un privilegiato per vivere quelle emozioni".

Nonostante i pochi minuti in quel campionato, Gabbia ha un ricordo speciale del 2022 e di Stefano Pioli: "Quello che ho vissuto con mister Pioli è stato un qualcosa che sicuramente non potrà essere rimpiazzato da nulla, perché è speciale".

Dopo Saelemaekers, anche il difensore italiano parla di un senso di famiglia radicato all'interno dello spogliatoio rossonero, parole che ricordano i discorsi legati all'ultimo scudetto. "Penso che sia un qualcosa di molto bello, che si sta costruendo quest'anno. Siamo tutti ragazzi seri, professionali, con tanta voglia di migliorare. Stiamo bene insieme, condividiamo delle cose anche fuori dal campo. Siamo tutti sorridenti, ci interessiamo l'uno dell'altro, quindi penso che ci sia una bella alchimia nel gruppo. Dobbiamo continuare così, coltivarla e sperare che anche questa ci possa dare una mano per fare un bellissimo anno" ha affermato il numero 46 rossonero.

LEGGI ANCHE: Rabiot rientro 'silenzioso': nel derby dimostra perché è insostituibile per Allegri

La parola d'ordine è unione e supporto reciproco per poter vivere una grande stagione e rivivere quelle emozioni provate nel 2022, questa volta da assoluto protagonista come leader silenzioso nel gruppo guidato da Mister Massimiliano Allegri.

