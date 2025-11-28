Milan, Gabbia: 'Lo scudetto con Pioli non potrà mai essere rimpiazzato'

Nonostante i pochi minuti in quel campionato, Gabbia ha un ricordo speciale del 2022 e di Stefano Pioli: "Quello che ho vissuto con mister Pioli è stato un qualcosa che sicuramente non potrà essere rimpiazzato da nulla, perché è speciale".

Dopo Saelemaekers, anche il difensore italiano parla di un senso di famiglia radicato all'interno dello spogliatoio rossonero, parole che ricordano i discorsi legati all'ultimo scudetto. "Penso che sia un qualcosa di molto bello, che si sta costruendo quest'anno. Siamo tutti ragazzi seri, professionali, con tanta voglia di migliorare. Stiamo bene insieme, condividiamo delle cose anche fuori dal campo. Siamo tutti sorridenti, ci interessiamo l'uno dell'altro, quindi penso che ci sia una bella alchimia nel gruppo. Dobbiamo continuare così, coltivarla e sperare che anche questa ci possa dare una mano per fare un bellissimo anno" ha affermato il numero 46 rossonero.

LEGGI ANCHE: Rabiot rientro 'silenzioso': nel derby dimostra perché è insostituibile per Allegri

La parola d'ordine è unione e supporto reciproco per poter vivere una grande stagione e rivivere quelle emozioni provate nel 2022, questa volta da assoluto protagonista come leader silenzioso nel gruppo guidato da Mister Massimiliano Allegri.