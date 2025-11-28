Oddo ha poi proseguito dicendo: “Le capacità ci sono, ma vanno supportate da qualità mentali. Dobbiamo fare molto meglio, abbiamo la capacità di chiudere meglio le partite. Questi ragazzi hanno bisogno di giocare e anche di sbagliare per crescere. Ai ragazzi ho fatto l’esempio di Bartesaghi che l’anno scorso era qui con noi: il loro obiettivo non deve essere vincere oggi, ma cercare di emulare un ragazzo che ha fatto il suo percorso e quest’anno si ritrova a giocare un derby di Milano da titolare“