Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo messo più grinta. Bartesaghi? Un esempio da seguire”

Nella giornata di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo ha affrontato il Real Calepina: le parole dell'allenatore rossonero a fine match
Nella giornata di ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo ha affrontato il Real Calepina, vincendo per 1-0 grazie ad uno splendido gol di Ossola. A fine match, l'allenatore rossonero ha voluto commentare la vittoria della sua squadra avvenuta nel recupero della 12esima giornata del campionato di Serie D del girone B. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Futuro, le parole di Oddo

C’è sempre da lavorare perchè i ragazzi devono crescere, commettiamo ancora tanti errori ed ingenuità. Dobbiamo crescere in personalità, in gestione dei momenti della partita. Quello che abbiamo messo in più rispetto alle ultime partite sono state cattiveria e grinta, che sono le cose che ci mancano di più in questo momento, dobbiamo pensare più al collettivo e meno al singolo“.

Oddo ha poi proseguito dicendo: “Le capacità ci sono, ma vanno supportate da qualità mentali. Dobbiamo fare molto meglio, abbiamo la capacità di chiudere meglio le partite. Questi ragazzi hanno bisogno di giocare e anche di sbagliare per crescere. Ai ragazzi ho fatto l’esempio di Bartesaghi che l’anno scorso era qui con noi: il loro obiettivo non deve essere vincere oggi, ma cercare di emulare un ragazzo che ha fatto il suo percorso e quest’anno si ritrova a giocare un derby di Milano da titolare

