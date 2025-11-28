L'ex centrocampista Samuele Dalla Bona racconta il suo periodo al Milan : "Braida mi anticipò alle 11 che sarebbe stato a Stamford Bridge per Chelsea-Fulham. Spinto dalla famiglia, dall’agente e dagli amici, accettai". Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' racconta come mai non è andata bene in rossonero. Ecco le sue parole.

Dalla Bona e il retroscena su Inzaghi e Shevchenko

"La sfida col Real, giocata da titolare al Bernabeu, mi segnò. Giocai un tempo, e male. Ancelotti mi schierò esterno destro, di fronte avevo Roberto Carlos che andava a tremila. Presi un giallo dopo un quarto d’ora e poi uscii. Era un test. Se l’avessi passato, allora ok, avrei continuato. Purtroppo, il calcio italiano è questa roba qui. Vieni giudicato subito".