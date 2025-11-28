Pianeta Milan
Samuele Dalla Bona ha giocato anche una stagione con il Milan vincendo la Champions League nel 2003 contro la Juventus. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
L'ex centrocampista Samuele Dalla Bona racconta il suo periodo al Milan: "Braida mi anticipò alle 11 che sarebbe stato a Stamford Bridge per Chelsea-Fulham. Spinto dalla famiglia, dall’agente e dagli amici, accettai". Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' racconta come mai non è andata bene in rossonero. Ecco le sue parole.

"La sfida col Real, giocata da titolare al Bernabeu, mi segnò. Giocai un tempo, e male. Ancelotti mi schierò esterno destro, di fronte avevo Roberto Carlos che andava a tremila. Presi un giallo dopo un quarto d’ora e poi uscii. Era un test. Se l’avessi passato, allora ok, avrei continuato. Purtroppo, il calcio italiano è questa roba qui. Vieni giudicato subito".

Un retroscena sulla vittoria della Champions League nel 2003: "Vidi la finale con la Juve dalla tribuna. Ricordo una discussione tra Inzaghi e Sheva durante la rifinitura, si presero a male parole. Maldini si avvicinò e gli disse di fermarsi. Un capitano vero, mi ha sempre messo un po’ di soggezione, dico la verità. Pippo, invece, era un cannibale: prima della finale provò i movimenti da solo in un campo da golf". Un retroscena su Borriello: "Al Milan ero in camera con Borriello, il bellone del gruppo, e uscivamo insieme. “Lasciamene una, bomber”, gli ripetevo. Andava forte".

