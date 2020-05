Ancelotti: “Champions 2003 fu rivincita, non vendetta: vi spiego!”

NEWS MILAN – I ricordi rossoneri di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del Milan. L’ultimo ad aver vinto la Champions League. E proprio di Champions ha parlato mister Carletto, ricordando quella senza dubbio più bella ed emozionante, non solo per lui. Quella vinta contro la Juventus nel 2003 all’Old Trafford di Manchester.

È stato il suo primo trofeo importante da allenatore, proprio dopo il passato bianconero: “La finale contro la Juventus è stata una bella rivincita per me, ma non una vendetta. Penso che sia davvero importante quella vittoria perché è stato il mio primo trofeo e per questo, davvero importante”.

L’inizio dell’esperienza da allenatore nel Milan: “Il fatto che io sia andato ad allenare il Milan dopo averci giocato, mi ha sicuramente facilitato. Conoscevo le strutture del club, alcuni giocatori perché erano miei compagni di squadra come Maldini, Albertini, Costacurta e ciò all’inizio mi ha aiutato a costruire un bel ciclo al Milan. Mi sono sentito davvero bene perché il supporto che ho avuto era davvero forte. Mi sono sentito come a casa, come in famiglia”.

Dopo due Champions League e altri numerosi trofei, Ancelotti ha lasciato il Milan nel 2009: “È stata la decisione giusta per entrambe le parti. Non è stato difficile, perché dopo otto anni avevo bisogno di cambiare e magari anche il club ha bisogno di cambiare, perciò è stata una decisione comune. È stato il momento giusto per decidere, volevo una nuova esperienza lontano dall’Italia e ho avuto l’opportunità di andare al Chelsea. È stata una scelta giusta, non difficile da prendere”.

