Delneri: “Filippi riesce a migliorare qualsiasi portiere. Maignan è l’esempio perfetto”

Luigi Delneri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su Claudio Filippi, preparatore di Mike Maignan al Milan: parole d'oro per Filippi e Maignan
Alessia Scataglini

L'ex allenatore italiano Luigi Delneri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su Claudio Filippi, preparatore  di Mike Maignan al Milan. Delneri ha elogiato il grandissimo lavoro di Filippi usando come esempio proprio il portiere francese del Milan che, sotto la sua guida, è riuscito a migliorare molti aspetti diventando uno dei migliori nel suo ruolo. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Delneri

"Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle  sue scelte in campo. La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione.

È davvero gratificante vedere come Claudio abbia portato la sua esperienza a livelli così alti. Non è una sorpresa, visto che in passato ha lavorato con altri grandi portieri come Marchegiani, Buffon e Lupatelli. Oggi, grazie alla sua esperienza, è in grado di migliorare non solo il singolo portiere, ma anche il collettivo".

