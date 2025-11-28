L'ex allenatore italiano Luigi Delneri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su Claudio Filippi , preparatore di Mike Maignan al Milan. Delneri ha elogiato il grandissimo lavoro di Filippi usando come esempio proprio il portiere francese del Milan che, sotto la sua guida, è riuscito a migliorare molti aspetti diventando uno dei migliori nel suo ruolo. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Delneri

"Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle sue scelte in campo. La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione.