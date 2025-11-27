Pianeta Milan
L'ex attaccane del Milan e dell'Inter Maurizio Ganz ha commentato il derby vinto dai rossoneri. Un parere anche sulla corsa scudetto. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Dopo il derby tra Inter e Milan il doppio ex Maurizio Ganz ha commentato la partita: "Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Stavolta è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga".

Ganz continua la sua analisi nel su intervento a 'Radio Anch'io Sport' e riprese da Tuttomercatoweb: "Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti".

L'ex punta conclude: "Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".

