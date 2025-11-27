Dopo il derby tra Inter e Milan il doppio ex Maurizio Ganz ha commentato la partita: "Maignan e Sommer sono due portieri importanti. Stavolta è stato più determinante il numero uno rossonero, ma è stata un'ottima partita in cui si sono affrontate due squadre con due filosofie diverse: il Milan ha aspettato per poi ripartire, l'Inter ha imposto il proprio gioco. In questo momento il Milan è la bestia nera dell'Inter nei derby: negli ultimi sei derby due pareggi e quattro vittorie milaniste, la dice lunga".